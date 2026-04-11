Scope Ratings confirméiert "AAA"-Rating fir Lëtzebuerg

E Freideg huet d'Rating-Agence Scope Ratings den héchste Score fir Lëtzebuerg confirméiert. Dat mat stabillem Ausbléck, wéi de Finanzministère confirméiert.
Update: 11.04.2026 07:31
© AFP

Scope Ratings hätt ënnert anerem d’Widderstandsfäegkeet vun der Lëtzebuergescher Wirtschaft ervirgehuewen, deelt de Finanzministère e Samschdeg de Moie mat. Et géif am Land eng “héich Produktivitéit” an “dynamesch Secteuren”, wéi de Finanzsecteur an dee vun der Informatiounstechnologie ginn.

Nodeems de Wuesstem am leschte Joer éischter moderat war, steet och den aktuellen, kuerzfristegen Ausbléck staark a Verbindung mat der internationaler Lag, besonnesch am Bléck op d’Energiepräisser an déi geopolitesch Situatioun am Noen a Mëttleren Osten. Lëtzebuerg wier hei awer vergläichbar resilient, virop well den Energieverbrauch relativ niddreg wär.

Obwuel et och zu Lëtzebuerg zukünfteg méi Ausgaben am Beräich vun der Verdeedegung, awer och am Zesummenhang mat enger méiglecher Energieinflatioun an Erhéijunge bei Pai a Sozialleeschtunge kéint ginn, huet d’Agence an hirem AAA-Rating och d’Soliditéit vun den ëffentleche Finanzen ervirgehuewen.

Viru Scope Ratings haten Enn Januar a Mëtt Februar och scho Standard & Poor’s a Moody’s den AAA fir Lëtzebuerg confirméiert.

Am meeschte gelies
No Vandalismus a Schoul zu Rued-Sir
Dräi Jugendlecher am Alter vun 13, 15 a 16 Joer identifizéiert
Fotoen
Vun e Samschdeg un
Bensinn gëtt méi bëlleg, Präisser vun Diesel a Mazout klammen nees
94. Maacher Wäimoart
Wäin ouni Alkohol: en neien Trend?
Video
Fotoen
Uni.lu um Belval
Police krut Persoun gemellt, déi op enger Fassad klotere géing
Futtballnationalekipp
Lëtzebuerg spillt den 3. Juni e Frëndschaftsmatch géint Italien
Weider News
De Palais als Puzzle
Mini-Entreprise "Stéck fir Stéck"
D’Land mat Puzzelen entdecken
Video
Fotoen
0
Background am Gespréich (11. Abrëll)
De Kulturminister Eric Thill iwwert Denkmalschutz, den CNA a Kultur am Allgemengen
Video
0
94. Maacher Wäimoart
Wäin ouni Alkohol: en neien Trend?
Video
Fotoen
Reng technesche Virgank
Mise en Place vun neier Software: D'Arméi huet perséinlech Donnéeë vun aktiven a fréiere Membere missen offroen
Verstéiss géint d'Vëlkerrecht vun den USA an Israel
D'LSAP kritiséiert déi passiv Haltung vun der CSV-DP-Regierung
6
Tourismuscampagne 2026
Lokal Produite valoriséieren an Traditiounen erhalen
Fotoen
0
