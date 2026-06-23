RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fir Leeschtungen op hirem Gebitt an ZivilcourageSechs Leit goufen op Nationalfeierdag vum Grand-Duc geéiert

Diana Hoffmann
Bei der ziviller Zeremonie goufen en Dënschdegmoien op Nationalfeierdag an der Philharmonie Bierger fir hiren Asaz ausgezeechent. Dat an ënnerschiddleche Beräicher.
Update: 23.06.2026 15:23
© Patrick Greis
© Patrick Greis
© Patrick Greis
© Patrick Greis

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Sechs Persoune goufen op Nationalfeierdag an der Philharmonie vum Groussherzog geéiert. Dat aus verschiddene Beräicher a fir verschidde Verdéngschter: Vun der Gastronomie, iwwert de Sport, d'Schauspillerei an den Entrepreneurship. Awer och fir aussergewéinleche Courage kruten zwee Männer eng Medail.

Sechs Leit goufen op Nationalfeierdag vum Grand-Duc geéiert / Diana Hoffmann

Den Eugene Keiler an de Marko Sorgen hunn e Mann aus der Musel gerett a reaniméiert. Fir dëse couragéisen Asaz goufe si mat der "Médaille d'honneur pour actes de courage" ausgezeechent.

Eng jonk Gastronomin, d’Anne Knepper, déi mat hiren 29 Joer scho vu Gault&Milaut als "jeune cheffe de l'année" priméiert ginn ass, gouf als "Chevalier couronne de chêne" ernannt. Dëst gesäit si als Unerkennung fir all déi jonk Entrepreneuren, déi sech trauen.

D'Anne Knepper am RTL-Interview
Déi jonk Kächin gouf op Nationalfeierdag vum Grand-Duc geéiert.

Eng ganz Rëtsch un Auszeechnunge krut an hirer Karriär schonn d'Schauspillerin Vicky Krieps. Wéi all Auszeechnung wier och dës besonnesch, seet si.

De beschten Nationbranding fir Lëtzebuerg wier d'Demokratie an eis Internationalitéit. Déi jonk Sprinterin Partizia Van der Weken gouf mam "Chevallier couronne de chêne" geéiert, well si Lëtzebuerg am Sport op der internationaler Bün vertrëtt. Eppes, wat fir si definitiv méi besonnesch ass, wéi eng Medail no enger Course

D'Patrizia van der Weken an d'Vicky Krieps am Interview
Béid Frae goufen op Nationalfeierdag geéiert, fir d'Manéier op déi si Lëtzebuerg op internationalem Plang vertrieden.

Een deen da genausou vun der Unerkennung iwwerrascht gouf, ass de Grënner vun der Air Rescue, de René Closter. Och hien hat net mat der Auszeechnung gerechent.

Wéi esou e Projet wéi d’Air Rescue geléngt? Hei erënnert hie mat engem Clin d'oeil u säi Mupp, deen ëmmer op de Frigo gekuckt huet, bis en eng Zoossiss krut. "If you can dream it, you can do it", sou de René Closter.

De René Closter am RTL-Interview
De Grënner vun der Air Rescue huet sech iwwerrascht iwwer d'Auszeechnung op Nationalfeierdag gewisen.

Am meeschte gelies
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm, Evenementer ginn ofgesot oder verréckelt: Den Iwwerbléck
Nationalfeierdag 2026 live op RTL
Vun der Philharmonie iwwer d'Militärparad bis bei den Te Deum
Video
Fotoen
LIVE
CGDIS zitt Bilan
Freedefeier hat Brand ausgeléist, Persoun war a Clausen vu Bréck an d'Waasser gefall
Zu Carpentras
Zwee Kanner vun zwee a véier Joer dout an engem Auto fonnt
Eng Traditioun huet Paus
Esch ouni Präsens vum Haff
Video
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Zivil Zeremonie an der Philharmonie
"D’Demokratie ass eng gemeinsam Rees", esou de Grand-Duc Guillaume
Video
Fotoen
0
En Tourist erfrëscht sech bei grousser Hëtzt un engem Buer.
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm, Evenementer ginn ofgesot oder verréckelt: Den Iwwerbléck
Aus dem Policebulletin
Gedronk, gefuer, Bréckemauer beschiedegt a mam Auto iwwerschloen
+++ Newsticker: Hëtzt an Nationalfeierdag +++
Nationalfeierdag: D'grouss Militärparad an der Stad ass eriwwer
Video
LIVE
Trotz verkierztem Programm
Begeeschterung zu Déifferdeng fir groussherzoglech Koppel
Video
Audio
Fotoen
Zivil Zeremonie an der Philharmonie
"D’Demokratie ass eng gemeinsam Rees", esou de Grand-Duc Guillaume
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.