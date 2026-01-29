RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (29. Januar)Serge Allegrezza trëtt als President vu LuxTrust zeréck

Carine Lemmer
En Donneschdeg de Moie war d'Pann bei LuxTrust Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 29.01.2026 12:33
Invité vun der Redaktioun: Serge Allegrezza
Den Invité vun der Redaktioun vu méindes bis freides moies géint 8h00 am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.

De Serge Allegrezza huet en Donneschdeg de Moien am RTL-Interview annoncéiert, datt hien als President vum Verwaltungsrot vu LuxTrust demissionéiert. Dës Decisioun huet hien e Mëttwoch schonn dem Verwaltungsrot an enger Sëtzung matgedeelt. Dës Demissioun kënnt no 20 Joer un der Spëtzt an ass eng Konsequenz vun der grousser technescher Pann am Dezember. Eng Nei-Orientatioun vu LuxTrust wier elo néideg.

Eng digital Pann mat groussem Impakt

Mëtt Dezember war LuxTrust fir bal 24 Stonnen ausgefall. Digital ass bal näischt méi am Land gaangen. Keen Online-Banking, kee MyGuichet an och vill Entreprisë ware betraff, déi weder Sue konnte verdéngen, nach zum Beispill Paien ausbezuelen. “Et war e peinleche Feeler, dee leider e groussen Impakt hat”, esou de Serge Allegrezza. Hie kéint sech dofir nëmmen nach ee Mol entschëllegen. Esou e Problem hätt net dierfe geschéien.

Ursaach: Materialfeeler an technesche Bug

D’Pann ass op eng Kombinatioun vun engem Materialfeeler a vun engem “Bug” zréckzeféieren Eng sougenannt “Carte fibre” war ausgefall. Normalerweis wier dat kee Problem, well et am Ganzen aacht där Kaarte gëtt, an de System automatesch op eng aner iwwerspréngt. Mä dee Sprong huet net funktionéiert. Well d’Datebank extrem grouss ass, huet d’Rekonstruktioun déi ganz Nuecht iwwer gedauert. Den Dag drop um 12.20 Auer waren déi meescht Haaptfunktiounen nees operationell.

Pläng fir eng “Super-Resilienz”

De Wirtschaftsminister Lex Delles hat déi laang Dauer vun der Pann als “inakzeptabel” bezeechent an ugekënnegt, Alternativen ze préiwen. Hien hat also Fro opgeworf, ob d’Monopol-Stellung vu LuxTrust nach gerechtfäerdegt wier. No der Kris ass LuxTrust amgaangen, fir en neie Plang auszeschaffen, fir an Zukunft méi resilient ze sinn. Piste wieren en drëtten an eventuell e véierten Datenzenter, och an der Groussregioun. Zousätzlech wier eng Multi-Hybrid-Cloud-Léisung am Gespréich. D’Zil ass eng “Super-Resilienz”. Och d’Kommuniaktioun soll verbessert ginn. Hei huet den Nach-President Feeler zouginn.

D’Fro vum Monopol

D’Monopol-Stellung vu LuxTrust gesäit de Serge Allegrezza net problematesch. Hien erkläert, datt eng nei Konkurrenz-Infrastruktur extrem deier wier (20 bis 30 Milliounen Euro). Dat kéint d’Rentabilitéit vun der Gesellschaft a Fro stellen. Aktuell schaffen 130 Leit bei LuxTrust, déi soss ëm hir Plaz misste fäerten.

Phishing a Bedruchsversich: “Op näischt klicken”

LuxTrust ass eng Success-Story, mä dat awer leider och, wat Bedruchsversich ugeet. De Phishing, also d’Bedruchsversich am Numm vu LuxTrust, sinn e grousse Problem. Do wier leider de Facteur Mënsch de Problem, och wann ee géif dru schaffen, fir dat ze verbesseren. Hie kéint nëmmen de Rot ginn – an dat géif hien och selwer maachen – fir op näischt ze klicken, wat anscheinend vu LuxTrust kënnt.

Invité vun der Redaktioun: Serge Allegrezza

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Liest dozou och nach eis Artikelen zu der LuxTrust-Pann am Dezember:

Sou laang Pann inakzeptabel, sou de Lex Delles
LuxTrust: D'Servicer funktionéieren zanter 20 Auer e Mëttwochowend nees alleguer
Feeler nees behuewen
Um Freideg de Mëtteg hat LuxTrust mat technesche Problemer ze kämpfen

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
52
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Waren am Dezember ausgesat ginn
Wéi geet et de Welpe Paola a Jepolina sechs Woche méi spéit?
Video
Fotoen
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometerlaange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
28
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Phishing-Bedruch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Tëscheruff vum Pit Everling
Kee Liicht um Enn vum Tunnel
Audio
0
Unisex-Toiletten
DP-Member Agostini mat schaarfer Kritik un CSV
Police-Bulletin
Presuméierten Drogendealer am Kader vun haislecher Gewalt erwëscht
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
Pestiziden a Lëtzebuerger Äppel
Gesonde Snack oder Gesondheetsrisiko?
Video
26
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.