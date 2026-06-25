RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Neie Rekord fir de JuniUm Findel gouf en Donneschdeg eng Temperatur vu 36,3 °C gemooss

RTL Lëtzebuerg
Dat ass den héchste Wäert fir en Dag am Juni, deen zanter 1947 op der Referenzstatioun enregistréiert gouf.
Update: 25.06.2026 19:48
Thermometer weist Temperatur vun iwwer 36 °C
Thermometer weist Temperatur vun iwwer 36 °C
© ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Um Findel sinn en Donneschdeg 36,3 °C gemooss ginn, de wäermste Wäert deen zanter den Opzeechnungen 1947 am Mount Juni um Findel gemooss gouf. Den ale Rekord louch bei 35,4 Grad, gemooss den 22. Juni 2017:

1. 25/06/2026 : 36.3 °C
2. 22/06/2017 : 35.4 °C
3. 26/06/2019 : 34.7 °C
4. 27/06/1947 : 34.3 °C
5. 18/06/2002 : 33.8 °C

Op Nofro krute mir gesot, dass dëse Wäert wuel an den zwee nächsten Deeg nach eng Kéier wäert gebrach ginn.

De 25. Juli 2019 war dee bis elo wäermsten Dag, deen um Findel gemooss gouf, dat ware genee 39 Grad Celsius.

Weider Informatiounen iwwer Duerchnschnëtts- a Maximalwäerter bei den Temperature ginn et op Meteolux.lu.

Am meeschte gelies
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm, Evenementer ginn ofgesot oder verréckelt: Den Iwwerbléck
Zuel vun Affer klëmmt
Venezuela no zwee Äerdbiewen am Noutstand, 971 Blesséierter an 164 Doudeger
Video
Niddregste Stand zanter Enn Februar
Pëtrolspräis nees ënnert Niveau vu virum Iran-Krich
Hëtztwell a Frankräich
Eltere fannen 3 Joer aalt Kand dout an hirem Auto
Vermësstemeldung
14 Joer aalt Lea Klein Fonseca schonn eng Woch verschwonnen
Weider News
Zu Heeschdref ass um Donneschdeg den Owend en Zuch net weidergefuer.
Zich a Richtung Norden
Wéinst engem Tëschefall zu Heeschdref kann et zu Verspéidungen an Ausfäll op der Nordstreck kommen
D'Affär Jos X
Tëscht Vergiessen a Wourecht: Eng Debatt iwwer d'Pressefräiheet
Video
Zesummen Drénkwaasser spueren
Waasserwirtschaftsamt gëtt Recommandatiounen eraus
Video
Fotoen
1
Op eise Stroossen
Aacht Blesséierter bei siwen Accidenter en Donneschdeg
Analys vum Observatoire de l'habitat
Nationale Logementsmarché huet sech stabiliséiert
RTL-Summer-Interview
Schéckt eis Är Fro un de Premier Luc Frieden
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.