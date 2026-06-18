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Am Laf vum DonneschdegmoienVéier Blesséierter am Trafic, een Asaz vum Samu

RTL Lëtzebuerg
Um Donneschdegmoie si bei dräi Accidenter op eise Stroossen am Ganze véier Persoune blesséiert ginn.
Update: 18.06.2026 11:39
© Laurent Weber

Um 6:45 Auer sinn op der A3 an Direktioun Stad zwou Persoune blesséiert ginn, wéi en Auto e Moto ze pake krut. D'Pompjeeë vu Beetebuerg an Diddeleng waren op der Plaz, grad ewéi d'Stater Ambulancieren.

Géint 8:30 Auer gouf dann e Motocyclist um CR110 tëscht Grass a Klengbetten vun engem Autosfuerer ugestouss. D'Stater Ambulancieren an den Noutdokter vum Samu waren hei am Asaz an och d'Pompjeeë vu Stengefort waren op der Plaz.

Géint 10:10 Auer gouf dann eng Persoun an der Rue de la Gare zu Betteng op der Mess vun engem Auto erfaasst. D'Pompjeeë vun Dippech an d'Escher Ambulancieren hu sech ëm si gekëmmert.

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