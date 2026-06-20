RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aussergewéinlech Canicule ëm NationalfeierdagVun e Méindegmëtteg u gëllt eng Vigilance rouge

RTL Lëtzebuerg
D'Temperature sollen och wärend der ganzer nächster Woch aussergewéinlech héich bleiwen. Et wier eng aussergewéinlech waarm a laang Canicule.
Update: 20.06.2026 14:47
© Pixabay

D'Cellule d’évaluation des risques intempéries et inondations (CERI) deelt an engem Schreiwes mat, dass si e Samschdegmoien d'Evolutioun vun der aktueller Wiedersituatioun op Basis vun de leschte Previsioune vu Meteolux analyséiert huet.

D'Temperature sollen och wärend der ganzer nächster Woch aussergewéinlech héich bleiwen. Et wier eng aussergewéinlech waarm a laang Canicule. Et wier dovun auszegoen, dass dës en Impakt op d'Populatioun an d'Sécherheets- a Gesondheetsservicer huet.

Fir dëse Konditioune Rechnung ze droen, a fir d'Populatioun ze schützen, wäert dowéinst vun e Méindeg 12 Auer un eng Vigilance rouge gëllen. Dat warscheinlech bis nächste Freideg. Plazeweis wiere bis zu 40 Grad méiglech.

En Vue vun der Hëtzt a vun de Festivitéiten, déi am Kader vun Nationalfeierdag ustinn, huet de CGDIS säin Effektiv eropgesat, fir d'Sécherheet vun der Populatioun kënnen ze garantéieren.

Iwwerdeems erënnert de CGDIS d'Leit dann och drun, dass d'Gefor vu Vegetatiounsbränn a vun Accidenter, zu deenen et bei Aktivitéiten am Fräie ka kommen, wéinst der Hëtzt an der Dréchent aktuell ganz héich sinn. Et soll een deementspriechend virsiichteg sinn a sech verantwortungsbewosst verhalen.

Vun der Santésdirektioun ass et de Rappell, dass ee sech bei Symptomer vu gesondheetleche Probleemer soll un e Generalist riichten. Baussent den Ëffnungszäite vun den Dokteschcabinete géifen d'Maisons médicalen eng éischt Ulafstell duerstellen. Bei uerge Probleemer, déi eng Gefor fir déi eege Gesondheet duerstellen, soll een an eng Urgence goen. Am Zweiwelsfall sollt een den 112 kontaktéieren.

D'Gesondheetsautoritéiten erënneren dann och drun, dass ee Mesurë sollt ergräifen, fir sech virun der Hëtzt ze schützen, respektiv dës besser ze erdroen. Et gëllt ënner anerem, vill Waasser ze drénken, wärend de wäermste Stonnen tëscht 11 an 21 Auer net an d'Sonn ze goen a wärend dem Dag d'Rideauen erof an d'Fënsteren zou ze loossen an eréischt owes ze lëften.

Am Kader vun Nationalfeierdag gëtt iwwerdeems e gemeinsamen Operatiounszenter, e sougenannte "Poste de commandement opérationnel commun (PCO-C)" am nationale Krisenzenter zu Senneng ageriicht, deen aus dem CGDIS, der Police, der Santésdirektioun, der Arméi, der Stater Gemeng an dem Haut-Commissariat à la protection nationale besteet. Vun dësem aus sollen d'Aarbechte vun deene verschiddene Servicer, déi bei de Festivitéite fir Nationalfeierdag am Asaz sinn, koordinéiert ginn.

D'Detailler am Schreiwes vun der CERI

Am meeschte gelies
Parquet deelt mat
Bis ewell goufen 19 Persounen am Kader vun der Caritas-Affär verhaft
Italieeneschen Ausseminister huet US-Visitt ofgesot
Trump behaapt, Georgia Meloni hätt hien "ugebiedelt" eng Foto zesummen ze maachen
21
Un d'Reegelen halen
E puer flotter Stonne beim Stau genéissen, ma alles am Respekt wannechgelift
Video
12
Mann vun 21 Joer gestuerwen
Déidleche Motorradsaccident bei Iechternacherbréck
Police deelt mat
Zwee Männer festgeholl, well si a Buttek respektiv am Spidol geklaut hunn
Weider News
Et gouf e provisorescht Fuerverbuet
Chauffer fiert ënner Drogenafloss duerch d'Rettungsgaass
Un d'Reegelen halen
E puer flotter Stonne beim Stau genéissen, ma alles am Respekt wannechgelift
Video
12
Zu Gaasperech
Eng Persoun no engem Déifstall an engem Geschäft festgeholl
Samu op der Plaz
Zu Stengefort gouf eng Persoun vun engem Auto ugestouss
Eng Persoun koum an den Arrest
50 Mol hu Leit sech gestridden oder soss d'Rou gestéiert
Dikrech
Zeienopruff no engem Déifstall hannert der Kierch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.