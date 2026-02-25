Den Alain Massen wäert dann och un der Spëtzt vun der nationaler Eltere-Representatioun ofgeléist ginn. D’Wale lafen op lokalem, sektoriellem a nationalem Niveau: sou ginn fir d’éischt Elteren a Grondschoulen, Kompetenzzentren a Lycéeën bestëmmt, déi dann hirersäits 2 sektoriell Vertrieder wielen. Vun dëse Leit gëtt dann d’National Vertriedung fir e Mandat vun 3 Joer bestëmmt.
Am leschte Mandat waren eng 1.000 Eltere lokal engagéiert, iwwerdeems et der 145 regional a sektoriell waren. An Zukunft gëtt och d’Missioun vun der nationaler Elterevertriedung méi breet gefaasst, sou datt et méi Vertrieder fir d’Grondschoul an d’Lycéen ginn an d’National Assemblée och fir d’Accueil-Strukture ka schwätzen.
All Informatiounen och iwwert d’Bedeelegung um Walprozess ginn et um Site elteren.lu
Um Donneschdeg den Owend geet et am Kloertext iwwerdeem och ëm de schouleschen Kontext mat 5 Invitéen aus dësem Secteur.