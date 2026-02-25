RTL TodayRTL Today
Roy Grotz
Dee Gremium soll seng 12 Membere bestëmmen, déi zanter 2020 lo fir d'drëtte Kéier vun zegdausenden Elteren nei gewielt ginn.
25.02.2026
Den Alain Massen wäert dann och un der Spëtzt vun der nationaler Eltere-Representatioun ofgeléist ginn. D’Wale lafen op lokalem, sektoriellem a nationalem Niveau: sou ginn fir d’éischt Elteren a Grondschoulen, Kompetenzzentren a Lycéeën bestëmmt, déi dann hirersäits 2 sektoriell Vertrieder wielen. Vun dëse Leit gëtt dann d’National Vertriedung fir e Mandat vun 3 Joer bestëmmt.

Am leschte Mandat waren eng 1.000 Eltere lokal engagéiert, iwwerdeems et der 145 regional a sektoriell waren. An Zukunft gëtt och d’Missioun vun der nationaler Elterevertriedung méi breet gefaasst, sou datt et méi Vertrieder fir d’Grondschoul an d’Lycéen ginn an d’National Assemblée och fir d’Accueil-Strukture ka schwätzen.

All Informatiounen och iwwert d’Bedeelegung um Walprozess ginn et um Site elteren.lu

Um Donneschdeg den Owend geet et am Kloertext iwwerdeem och ëm de schouleschen Kontext mat 5 Invitéen aus dësem Secteur.

