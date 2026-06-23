Um 11:30 Auer sinn d'Rettungsekippen op Bierden an d'rue im Will geruff ginn. Hei ass en Trakter ëmgetippt an dräi Persoune goufe verwonnt. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Buerschent an aus der Nordstad, Ambulanze vu Miersch an aus der Nordstad, grad ewéi de SAMU vun Ettelbréck, respektiv de Rettungshelikopter.
De SAMU vun Esch war dann um Dënschdeg am Nomëtteg gefuerdert, méi genee um 15:20 Auer. Zu Esch an der rue Simon Bolivar waren e Motorrad an eng E-Trottinett net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf verwonnt. Och d'Pompjeeën an d'Ambulanz vun Esch waren hei am Asaz.