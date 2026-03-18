RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Samu op der PlazZu Uewerkuer krut en Auto e Moto ze paken

RTL Lëtzebuerg
E Mëttwochmëtteg waren d'Secouriste vum CGDIS bei véier Accidenter am Asaz, bei deene jeeweils eng Persoun blesséiert gouf.
Update: 18.03.2026 18:14
Asazgefierer vum Samu.
© Laurent Weber

Um 16 Auer krute sech zu Wolz an der Route d’Ettelbruck zwee Autoen ze paken. Hei waren d’Pompjeeë vu Wolz an d’Ambulanciere vu Clierf op der Plaz.

Um 16.15 Auer krut dann en Auto an der Route de Belvaux zu Déifferdeng e Motocyclist ze paken. Hei ass nieft de Pompjeeën aus dem Asazzenter Suessem-Déifferdeng an den Ambulanciere vun Esch och den Noutdokter vum Escher Samu an den Asaz geruff ginn.

Eng Véierelstonn méi spéit ass dann e Motocylist um CR101 tëscht Koplescht a Schëndels gefall. Am Asaz waren d’Pompjeeë vu Koplescht an d’Secouriste vu Mamer.

um 16.40 Auer krut dann e Camion op der A3 tëscht Léiweng an dem Beetebuerger Kräiz e Moto ze paken. Hei waren d’Pompjeeë vu Beetebuerg an Diddeleng an d’Ambulanciere vun Esch op der Plaz.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.