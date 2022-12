An der flämescher Uertschaft Olmen an der belscher Provënz Antwerpen ass elo eng e bësse méi räich Noperschaft vertrueden.

Do huet eng Lotto-Spillgemeinschaft, déi aus am Ganzen 165 Leit besteet, net manner wéi 143 Milliounen Euro gewonnen. Déi belsch Nationallotterie huet d'EuroMillions-Zuelen en Dënschdeg verëffentlecht an domat och d'Nouvelle, dass den héije Gewënn un e Grupp an der Belsch geet.

D'Spillgemeinschaft hat op hirem Lottoschäin d'Zuelekombinatioun 12, 20, 25, 26 a 27 ugekräizt a jidderee vun den 165 Memberen huet domat 15 Milliounen Euro gewonnen. Am Zeitungsbuttek De Pershoek war allzäit zanter der offizieller Annonce eng méi lass. All eenzele Gewënner ass laanscht komm, fir och wierklech sécher ze sinn, dass et kee Witz ass.

E Rekordgewënn bei EuroMillions sinn déi 143 Milliounen Euro awer net. Am Juli hat e Britt nämlech 230 Millioune mat sengen Zuele gewonnen. Den éischte richteg grousse Gewënn an der Belsch ass et iwwerdeems och net. E Mann vu Bréissel hat 2016 mat 168 Milliounen Euro och en däitlech méi héije Gewënn.

EuroMillions gëtt an néng europäesche Länner ugebueden: An der Belsch, Frankräich, Groussbritannien, Spuenien, Portugal, Irland, Éisträich, Schwäiz an och hei zu Lëtzebuerg.