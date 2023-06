E Méindeg am Nomëtteg ass am Fräizäitpark zu Rust zu engem gréissere Brand komm. D'Ursaach ass bis ewell net bekannt.

Op Videoen a Fotoen an de soziale Medien ass eng grouss, dicht Dampwollek iwwert de Gebaier ze gesinn. D'Noriichtenagence dpa bezitt sech op Aenzeien a mellt, datt de Brand d'Attraktioun "Zauberwelt der Diamanten" betreffe géing. Do féieren och den Alpenexpress an d'Wëllwaasserbunn duerch, heescht et vun engem Spriecher.

Breaking; There is a massive fire at Europa-Park theme park in Rust, Germany. pic.twitter.com/mQHyUq9Vlz — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 19, 2023

Vun enger Spriecherin vum Fräizäitpark heescht et, datt d'Pompjeeën op der Plaz sinn an d'Visiteuren evakuéiert goufen. Donieft deelt de Park op Twitter, wou si d'Leit um Lafenden halen, mat, datt d'Visiteuren nees an d'Hoteller zréck dierfen an de Park en Dënschdeg nees wäert op sinn.

Die Besucher können in die Hotels zurück. — Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) June 19, 2023

D'Police deelt mat, datt d'Feier aktuell ënner Kontroll wier.

Eng Ursaach fir de Brand ass nach net bekannt.

Update: meer beelden van de brand in Europa-Park, die de Zauberwelt der Diamanten in as lijkt te leggen. https://t.co/unMDZ26f4L pic.twitter.com/oE0X5mDOEo — Looopings (@looopings) June 19, 2023

Eréischt am Mee 2018 hat et an de Beräicher Skandinavien an Holland gebrannt. Sëllege Restauranten, Butteker an Attraktioune goufen dobäi verbrannt. Deemools war d'Feier duerch en techneschen Defekt ausgebrach.