Eegenen Aussoen no huet den Iran eng Raumkapsel getest, mat där an Zukunft Astronauten an d'Weltall fléie kënnen.

Dat huet den iraneschen Telekommunikatiounsminister Issa Sarepur matgedeelt. Déi 500 Kilogramm schwéier Kapsel gouf vun enger Rakéit an d'Héicht vu ronn 130 Kilometer bruecht. Déi nei Weltraumrakéit vum Typ Salman gouf deemno fir eng bemannt Weltraummissioun entwéckelt.

Onkloer ass zwar nach, ob lieweg Déieren u Bord vun der Rakéit waren. 2013 hat den Iran eegenen Aussoen no Deckelsmouken, Raten a Wierm mat enger Kapsel an d'All bruecht. D'USA an aner westlech Länner kucke mat grousser Skepsis op de Raumfaartprogramm vum Iran. Si fäerten, datt Teheran d'Technologie fir Rakéite mat ballisteschen oder esouguer atomfäege Sprengkäpp notze kann.

No méi Versich ouni Succès hat den Iran am Abrëll 2020 annoncéiert, datt een eng éischte Kéier mat Succès e Militärsatellit an d'Ëmlafbunn vun der Äerd bruecht huet. De leschte September huet déi iranesch Revolutiounsgard eegenen Aussoen no och e militäresche Satellit, deen d'Äerd observéiert, an d'All geschoss.