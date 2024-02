Immobilien-Experten zu Paräis warne viru Leit, déi op d'Balcone klamme kéinten, fir eppes vun den Olympesche Spiller ze gesinn.

D'Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) schwätzt vun dëser Gefor, wëll déi meescht Balconen an der Reegel fir nëmmen zwou oder dräi Persoune geduecht sinn. Falls méi Leit op dës eropklammen, kéinte se astierzen oder zu weideren Accidenter feieren.

Dëse Probleem betrëfft virun allem d'Residenten aus de Quartiere ronderëm d'Seine. Iwwert dës wäerten nämlech dausenden Athleten an Athletinnen mat Booter seegelen an d'Olympesch Spiller 2024 domat lancéieren.

"Mir mussen absolut sécher sinn, dass d'Balconen d'Gewiicht droe kënnen an d'Gelänner fest genuch gemaach sinn, fir méiglech Accidenter ze verhënneren", seet den Olivier Princivalle vun der FNAIM.

Esou Accidenter wiere rar, mee géingen ëmmer nees virkommen a Persounen deels schwéier verletzen. Am Mee lescht Joer hat e Balcon um fënnefte Stack am Süde vu Paräis noginn an zwou Persounen uerg blesséiert.

D'Erëffnungszeremonie dëst Joer wäert déi éischt vun den Olympesche Summerspiller, ausserhalb vun engem Stadium sinn. Dëst ass eng grouss Erausfuerderung fir d'Paräisser Police, déi wärend der Parad eng Streck vu sechs Kilometer laanscht d'Seine wäert ofzesécheren.

Den Departement vun der Police huet matgedeelt, dass et net zu hire Responsabilitéite gehéiert, sech ëm d'Sécherheet vun de Balconen ze këmmeren. Allerdéngs schaffe si mat der Industrie zesumme, fir op de Probleem opmierksam ze maachen. Dem franséische Gesetz no mussen d'Proprietären d'Strukturen iwwerpréiwen.

Vill Residente fuere wärend den Olympesche Spiller an d'Vakanz, fir de Restriktiounen am Transport an dem erhéichte Sécherheetsrisiko aus dem Wee ze goen. Anerer verlounen hiert doheem wärend dëser Zäit un Touristen fir en héije Präis.