RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Serie "Hashtag History"Wat huet Schottland mat der Grënnung vun der Luxair ze dinn a wat mécht eng modern Airline aus?

Frank Grotz
An dëser Episod vun "Hashtag History" kucke mer op d'Urspréng an d'Entwécklung vun der nationaler Fluchgesellschaft zeréck.
Update: 31.03.2026 19:00
Serie Hashtag History: D'Geschicht vun der Luxair
E Bléck an d’Geschicht vun eiser nationaler Fluchgesellschaft.

D’Luxair ënnerhëlt den 31. Mäerz 1962 hiren éischte Vol mat enger Fokker 27 Friendship vum Findel op de Paräisser Fluchhafe Le Bourget. Mä den Ursprong vun der nationaler Fluchgesellschaft geet bis an d’Joer 1948 zeréck. Deemools gouf mat Hëllef vun enger schottescher Entreprise d’Luxembourg Airlines Company gegrënnt.

Mam Daniel Colling, haitegen Direkter vun den Operatioune bei der Luxair a selwer zënter iwwer 30 Joer Pilot, kucke mer op déi beweegten a villsäiteg Geschicht vun der Airline zeréck. Vum éischte Jet bei der Luxair, iwwer den trageschen Accident vun 2002 bis op déi neisten Uschafungen, gesi mir, wat fir eng Momenter d’Firma an d’Lëtzebuerger Aviatioun am Allgemenge gepräägt hunn.

Weider Deeler aus eiser Serie

Serie "Hashtag History"
D'Héichhaus um Kierchbierg - e Gebai mat enger laanger Geschicht
Serie "Hashtag History"
De Kleeschen: Vum Bëschof zur Kultfigur

Am meeschte gelies
Face-à-face mam Nora Back an dem Marc Spautz
"Iwwert de Mindestloun hu mer net geschwat"
Video
Audio
85
Däitsch Ostsee
Buckelwal "Timmy" an der Wismarer Bucht huet sech fräigeschwommen
Video
Geschate Wäert vu 4,4 Milliounen Euro
88 Kilogramm Kokain am Cargo Center saiséiert, véier Leit festgeholl
Haff Réimech géint Wëllschwäi-Plo
"Dat biologescht Gläichgewiicht ass net méi do"
Video
Audio
Fotoen
22
No 4 Joer Paus
Comeback vum Céline Dion zu Paräis mat 10 Concerten am September
0
Weider News
D'Zukunft vun der Mobilitéit?
Eng kalifornesch Firma schafft un enger Zort Flug-Auto
Video
0
Alzheimer nei verstanen
Lëtzebuerger Fuerscher bréngt Hoffnung op Behandlung
Audio
6
De Wäi-Kontroller Paul Thill
Op der Musel - Deel 1
Wéi gesäit de Beruff vum Wäi-Kontroller aus?
Audio
Är witzegt a verrécktste Songs um Radio
Op Ouschterméindeg gëtt et speziell: "RTL – Nieft der Plakk!"
Summerzäit
Ass d'Zäitëmstellung nach sënnvoll?
Video
40
Spende vu Kiwanis
Hëllefsgidder a 3.264 Kierf mat Séissegkeete fir d’Kanner an der Ukrain
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.