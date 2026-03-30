Eng Schlësselroll an dëser Fuerschung spillt den Neurowëssenschaftler Michael Heneka, Direkter vum Luxembourg Centre for Systems Biomedicine op der Uni.lu. Hien ass mat senger Fuerschung iwwer d’Roll vun Entzündungsprozesser am Gehier bei Alzheimer mam Grand Prix Européen vun der Fondation Recherche Alzheimer ausgezeechent ginn. Seng Aarbecht dréit dozou bäi, d’Verständnis vun der Krankheet grondleeënd ze veränneren.

Hoffnung an der Alzheimer-Behandlung / Reportage: Chris Meisch

Am Fokus vum Professer Michael Heneka senger Aarbecht steet eng Approche, déi d’Alzheimer-Fuerschung an de leschte Jore staark verännert huet. D’Roll vun Entzündungsprozesser am Gehier, och Neuroinflammatioun genannt. Amplaz sech nëmmen op Proteinne wéi Amyloid ze konzentréieren, réckt d’Interaktioun tëscht Nervenzellen an dem Immunsystem beim Michael Heneka an de Mëttelpunkt.

“Den Preis habe ich, zusammen natürlich mit all den Mitarbeitern, die über die Jahre daran beteiligt waren, bekommen, weil wir die Erkenntnis erweitert haben, dass Immunsystem und Nervensystem in einer Weise interagieren, die die Erkrankung vorantreiben. Dass es eben nicht nur eine Erkrankung ist, die in der Nervenzelle selber stattfindet, sondern das Immunsystem, die Immunzellen des Gehirns daran teilnehmen und zum Vorantreiben der Erkrankung führen.”

Dës Erkenntnis féiert dozou, datt Alzheimer haut net méi nëmmen als eng isoléiert Krankheet vun den Nervenzellen ugesi gëtt, mee als e komplext Zesummespill tëscht dem Nerven- an dem Immunsystem. Fir d’Fuerschung bedeit dat e wichtege Perspektivewiessel. Nei Therapieusätz kënnen elo geziilt dorop ofzielen, d’Entzündungsreaktiounen am Gehier ze beaflossen an domat de Verlaf vun der Krankheet ze bremsen.

“Wir haben ein Signaltransduktionsweg identifiziert, das ist sozusagen das, was von der Zelloberfläche dann zum Zellkern das Signal sendet: ‘Hier ist eine Gefahr!’ Dieses Gefahrensignal und den Weg, der dieses Gefahrensignal nimmt, haben wir identifiziert und jetzt heute in diesem Jahr beginnen die ersten klinischen Studien, die Medikamente entwickelt haben, um diesen Signalweg zu unterbrechen.”

Den Neurowëssenschaftler Michael Heneka © Chris Meisch

Dës Approche mécht Hoffnung, datt an Zukunft méi effikass Medikamenter a Behandlungen entwéckelt kënne ginn, déi net nëmme Symptomer behandelen, ma direkt de Mechanismus vun der Krankheet ugräifen. D’Erkenntnis, dass Entzündungsmechanismen eng Roll bei der Erkrankung vun Alzeihmer spillen, hëlleft beim Diagnostik a generell beim Schutz vun de Patienten.

“Wir wissen, dass ältere Menschen, die einen ganz normalen kognitiven Abbau erleben, in die Alzheimererkrankung getrieben werden, wenn sie starke Infektionen, Lungenentzündungen, grosse Operationen erleben und möglicherweise könnte man sie da schon schützen. Aber grundsätzlich alle Patienten, die auf dem Weg sind eine Alzheimererkrankung zu entwickeln, können möglicherweise von solchen Medikamenten profitieren.”

D’Fuerscher hu viru puer Joren erkannt, dass Alzheimer net mam Optriede vun éischte Stéierunge vum Kuerzzäitgediechtnes ufänkt, mee scho Joerzéngte virdrun – ouni datt déi Betraffen iwwerhaapt eppes dovu mierken. Si sinn dovun iwwerzeegt, dass Alzheimer dacks schonn tëscht dem 30. a 40. Liewensalter ufänkt.

“Und in dieser Phase der klinischen Unsichtbarkeit liegen aus unserer Sicht wichtige Momente, wo Dinge im Gehirn passieren und Mechanismen angeschaltet werden, die ein gutes therapeutisches Ziel darstellen. Wenn man zu dem Zeitpunkt sehr früh intervenieren könnte, dann wäre es wahrscheinlich möglich, die Erkrankung entscheidend zu beeinflussen.”

Loftverschmotzung, Diabetes, Nikotin, an exzessiven Alkoholkonsum erhéijen zousätzlech de Risiko vun enger Alzheimererkrankung. Reegelméisseg Beweegung a Sport senken de Bluttdrock an de Cholesterol a kënnen hëllefen, de Risiko fir Alzheimer ze reduzéieren. Och eng equilibréiert Ernierung, mental Aktivitéit a sozial Kontakter spillen eng wichteg Roll, fir dem Ofbau vu kognitive Fäegkeeten entgéintzewierken.