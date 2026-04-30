RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Japanesch FluchgesellschaftJAL test Asaz vun humanoide Roboter

RTL mat AFP
Zwee Joer laang soll elo d'Testphas op engem Fluchhafen zu Tokio lafen.
Update: 30.04.2026 10:40
Roboter ersetze Buedempersonal a Japan
D'JAL lancéiert eng Testphas vun zwee Joer, fir Roboter ze testen, déi verschidden Aarbechte vum Buedempersonal kënnen iwwerhuelen.

Japan Airlines huet annoncéiert, datt ee fir humanoid Roboter wäert testen, fir Aarbechte vum Buedempersonal ze iwwerhuelen. D'Tester fänken am Mee um Fluchhafe vun Haneda zu Tokio un a sollen iwwer zwee Joer goen. D'JAL schafft bei dësem Projet mat sengem technologesche Partner GMO AI and Robotics zesummen.

D'Roboter solle bei enger grousser Unzuel un Aarbechten an den Asaz kommen, wat vum Verluede vum Gebäck bis bei d'Botze vun de Kabinne soll goen. Mat dësem Schratt wëll een d'Chargen, déi ee fir d'Personal muss ausginn, erofschrauwen an iwwerhaapt op d'Penurie vu Mataarbechter am Secteur reagéieren.

Video
2
Ein humanoider Roboter hat bei einem Halbmarathon in China alle Läufer aus Fleisch und Blut hinter sich gelassen und sogar den derzeitigen Weltrekord klar gebrochen. Der Roboter brauchte für die rund 21 Kilometer 50 Minuten und 26 Sekunden.
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.