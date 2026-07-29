RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Rekord gebrach Anton Fedorov ass de jéngste Lëtzebuerger, dee jee de Mont Blanc eropgeklommen ass

Maya Kapur
RTL Today iwwersat vun RTL.lu
Mat 16 Joer ass dem Anton Fedorov dat gelongen, wat vill Leit hiert ganz Liewen net erreechen: de Mont Blanc erop ze klammen.
Update: 29.07.2026 07:59
Anton Fedorov, 16 year old, Picture at the peak of Mont Blanc
De 16 Joer alen Anton Fedorov op der Spëtzt vum Mont Blanc.
© Privat

Jonk Leit kënnen alles erreechen, wat se sech an de Kapp setzen - dat op d'mannst huet de 16 Joer alen Anton Fedorov gewisen, wou hien de 24. Juli de Sommet vum Mont Blanc erreecht huet, an domat de jéngste Lëtzebuerger gouf, deem dat jee gelongen ass.

De Mont Blanc ass den héchste Bierg an den Alpen an a West-Europa, mat enger Héicht vu 4.805 Meter iwwert dem Mieresspigel. D'Gebitt op der Grenz tëscht Frankräich an Italien ass weltwäit bekannt fir seng beandrockend Landschaft, verschneite Biergspëtzten a Gletscher.

De Mont Blanc eropzeklammen, ass kee Spadséiergang - net just d'Héichtemeter, ma och dat onberechenbaart Wieder an de schwéieren Terrain maachen eng grëndlech Preparatioun absolutt néideg. Wärend et deene meeschten duergeet, dem Bierg seng Schéinheet vu wäitem ze bewonneren, huet den Anton de Bierg als Erausfuerderung gesinn. Scho mat 14 Joer hat hien et sech an de Kapp gesat, de Bierg eropzeklammen. Hie war dacks mat senger Mamm zu Chamonix, wou hien d'Alpinisteféiwer gepaakt huet.

© Privat

Ma ier si hir Rees konnten untrieden, hu si sech misste preparéieren. Den Anton a seng Mamm, d'Irina Fedorova, hunn ee ganz Joer domat verbruecht, ze trainéieren an Apliniste-Coursen ze huelen. Iwwer zwee Méint hu si véier bis fënnef mol d'Woch intensiv trainéiert.

Mat 16 Joer war et net evident, den Training mat der Schoul, Prüfungen a Privatliewen ënnert een Hutt ze kréien. E gudden Deel vun der intensiivster Trainingsphas ass an dem Anton seng Prüfungszäit gefall. Hien huet privat Events pauséiert, fir säin zil ze erreechen.

Ma déi haart Aarbecht huet sech schlussendlech bezuelt gemaach. Zesumme mat senger Mamm an hirem Guide, dem Vladimir Blousov, hu si sech Moies ëm 4:30 Auer op de Wee gemaach, fir de Mont Blanc eropzeklammen. 9 Stonnen an 30 Minutte laang war de Grupp op dësem éischten Dag ënnerwee.

De Sommet ze erreechen, ass an esou engem jonken Alter eng staark Leeschtung - déi meescht Leit hu jorelaang Erfarung, ier se esou ee Sommet attackéieren. Den Anton erënnert sech drun, dat déi meescht Alpiniste ronderëm hien Erwuessener waren, an enger Altersspaan vun den 20er bis an d'50er. Ënnerwee gouf hien dacks no sengem Alter gefrot.

Virun allem de sougenannten "Summit Push", eng 150 vertikal Meter virum Sommet, wat een Test fir de jonken Alpinist. De ganzen zweeten Dag vum Hike hätt hien als onheemlech schwéier empfonnt, mat ville Momenter vun der falscher Hoffnung. Op d'Fro, wat hie motivéiert huet, huet den Anton seng Mamm genannt. Si wier net just seng Haapt-Motivatioun, ma och säi gréisste Supporter, an hie géif si gären houfereg maachen.

Am meeschte gelies
Aascht op Foussgänger zu Bäerdref gefall
Betraffe Persoun ass un de Suitte vun hire Blessure gestuerwen
Temoignage vu Lacanau an der Gironde
Lëtzebuergesch Saisonnière erlieft, wéi d'Bëschbränn ëmmer méi no kommen
Video
Fotoen
6
Weider Hëtztwell am ganze Land
Alerte jaune bis en Donneschdeg de Mëtteg 12 Auer verlängert
Fotoen
Gespréicher lafen
Non-stop-Vol vu Lëtzebuerg op New York?
Video
37
Weider Detailer no dräifachem Mord a Südafrika
Am Kader vun de Festnamen zu Lëtzebuerg gouf och e Kand befreit
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
"GEO"-Ranking
Esch-Sauer ënnert den 20 schéinsten Dierfer an Europa
Fotoen
0
Neapel
Police geet géint d'Reservéiere vu Plazen op der Plage an der Nuecht vir
Bis den 21. September kann een ofstëmmen
Déi méiglech Motiver fir déi nei Euroschäiner op ee Bléck
0
Serie "Dat sinn Ech" - Eliana Rocha
"De Rollstull huet mir meng Fräiheet zeréckginn"
Video
3
650.000 Touristen zënter Abrëll
Venedeg huet dëst Joer iwwer fënnef Milliounen Euro mat der Entrée fir Dagesvisiteure verdéngt
"Going the extra mile"
Luxair-Maschinn kritt e speziellen Design vum Lëtzebuerger Kënschtler Sumo
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.