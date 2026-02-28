RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Italieenesche Restaurant muss Numm wiesselenAus "Farinella" gëtt "Fari et Nella"

Christophe Hochard
Zanter bal 20 Joer gëtt et um Kierchbierg de Restaurant "La Farinella". Am Hierscht 2025 gouf de Proprietär gezwongen, den Numm ze changéieren.
Update: 28.02.2026 17:00
Aus "Farinella" gëtt "Fari et Nella"
Zanter bal 20 Joer gëtt et um Kierchbierg de Restaurant “La Farinella”. Am Hierscht 2025 gouf de Proprietär gezwongen, den Numm ze changéieren

Aus dem Restaurant “La Farinella” ass op den 1.November 2025 de Restaurant “Fari et Nella” ginn. Am Dezember 2024 koum e Recommandé an d’Haus, deen de Besëtzer Vito Valentini aus de Schong geheit huet. “Après des transformations, nous avons reçu un recommandé d’une société italienne de Naples. Et il parait que cette société avait enregistré le nom ‘Farinella’ national et international”, sou de Vito Valentini.

Wéi ass d'italieenesch Societéit op de Restaurant opmierksam ginn?
Dem Vito Valentini läit et wuel un der Publicitéit op de soziale Medien.

Zanter Enn Februar 1989 schafft de Vito hei zu Lëtzebuerg an der Gastronomie. Am Januar 2008 huet den italieenesche Restaurant um Kierchbierg, net weit ewech vum Spidol, seng Dieren opgemaach. Wärend iwwer 17 Joer goufen et also keng Probleemer mam Numm “Farinella”. Kuerzfristeg huet de Patron missen op d’Klo reagéieren. “Mon avocat m’a recommandé justement de trouver une solution à l’amiable. C’est-à-dire de clôturer le site internet et de refaire un nouveau”, sou de Vito Valentini am RTL-Interview.

De Vito Valentini iwwert d'Käschten, déi wéinst der Numm-Ännerung ugefall sinn.
Eleng d’Käschte fir den Affekot an den neie Site géife sech op ronn 10.000 Euro belafen.

Zanter dem 21.November zejoert gëtt et elo den neien Internetsite. Den neien Numm vum Restaurant “Fari & Nella” gouf séier gebuer. Ausserdeem wollt de Proprietär vun der Pizzeria kee komplett neien Numm, fir d’Clienten net duercherneen ze bréngen. “Mon épouse s’appelle Nella”. Alors le problème était vite réglé”. “Fari” kennt vu “Farine”, also Miel. De fréieren Numm vum Restaurant “Farinella” ass eng Mask aus Italien.

Wou kënnt den Numm vum Restaurant ursprénglech hier?
D’Inspiratioun ass eng italieenesch Mask.

Nach ronn véier Joer muss de Vito Valentini schaffen, bis hie wärend 40 Joer an d’Pensiounskeess abezuelt huet. Motivéiert a couragéiert kuckt hien an d’Zukunft.

© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Transport vu Boergeld
Op d'mannst 20 Doudeger bei Fligerongléck a Bolivien
Fotoen
"Et war fuerchtbar"
Tram zu Mailand entgleist - zwee Doudeger confirméiert, op d'mannst 38 Blesséierter
Video
Attack mat den USA laang geplangt
Israel huet "Preventivschlag" géint Iran lancéiert
Fotoen
Complément vie chère
D‘Regierung huet wëlles, eng nei finanziell Hëllef fir Stéit mat geréngem Akommes ze schafen
Méiglecherweis Kokain
Mann festgeholl, deen engem Mannerjäregen eng wäiss Substanz geschenkt huet
Weider News
Dag vun de rare Krankheeten
Och zu Lëtzebuerg probéiere Fuerscher, onheelbar Krankheeten heelbar ze maachen
Video
3, 2, 1 Take Off
Spektakulär Show-Experimenter
Video
Fotoen
Iwwert dem Himmel vun Tokio gouf den 30. Gebuertsdag vu Pokemon gefeiert.
Ronne Gebuertsdag
Éischt Pokémon-Spill koum de 27. Februar 1996 eraus
Video
0
Feu vert fir eng faarweg Zukunft
D'"Manufacture de Longwy" wäert weiderhin Email produzéieren
Video
Omaha, Nebraska
Zwee Autoe falen op Kräizung an en Äerdlach
Video
Eng riseg Fusioun steet un an der US-amerikanescher Mediewelt
Netflix refuséiert méi héich Offer
Paramount wäert wuel Warner Bros. kafe fir ronn 110 Milliarden Dollar
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.