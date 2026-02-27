RTL TodayRTL Today
Olivier Catani
Am Science Theater erwächen einfach Alldagsgéigestänn zum Liewen. D’Kandidate musse Jury a Publikum mat enger spannender Wëssenschaftsshow begeeschteren.
27.02.2026

3, 2, 1 Take Off Spektakulär Show-Experimenter (8. Episod)

De Ballon-Plaz-Expert Loris Ballonucci brauch net vill méi wéi eng kleng Orange, fir e risege Ballon un d’Platzen ze kréien. De Rares mécht Alkohol aus Toilette-Pabeier. D’Miss Fortuna seet mat der Hëllef vu Seefeblose Wiederphänomener viraus. De Pompjee Inferno weist eng grouss Wuess-Explosioun. Den Hausmeeschter Marc demonstréiert, dass een e Staubsauger och emol anescht notze kann. De Paul mécht aus Koumëllech e mega feste Pech. A beim Jedi Ella senger Propan-Gun muss een an Deckung goen.

Ze gewanne gëtt et net just eng Plaz am nächsten Episod, mee och de Jurypräis. Dat ass eng Wëssenschaftsrees.

Wien däerf sech freeën a wie kënnt den 10.000 Euro Präisgeld e Stéck méi no?

Take Off kënnt dëse Freideg schonn um 18:45 op RTL Tëlee, RTL Play an takeoffshow.lu. An nach emol sonndesmoies em 11.

