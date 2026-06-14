RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Schéinheetstrend "Looksmaxxing" Crèmen, fréi schlofe goen, sech mam Hummer an d'Gesicht schloen

Lea Schwartz
Vun harmlosen Tuyauen iwwer geféierlech Do-it-yourself-Methoden – Videoen aus der "Looksmaxxing"-Zeen riichte sech virun allem u jonk Männer an halen net ëmmer dat, wat si verspriechen.
Update: 14.06.2026 10:00
Wat stécht hannert der Looksmaxxing-Zeen?
D'Lea Schwartz huet sech mam Thema beschäftegt a beim Schéinheetschirurg an enger Fuerscherin nogefrot.

An der Communautéit vum "Looksmaxxing" dréit sech alles ëm d'Ausgesinn. Videoen, déi een op de soziale Reseaue fënnt, ginn Tipps, wéi jonk Männer dat ëmsetze kënnen. D’Wuert "Looksmaxxing" kënnt aus dem Engleschen a setzt sech zesumme vum Wuert "Ausgesinn" an dem Affix "maxxen". Dat heescht esou vill wéi de Maximum aus dem Ausgesinn eraushuelen. Dat soll méiglech sinn, wann ee verschidde vun deene Methoden ëmsetzt, déi vun deenen Influencer gewise ginn.

Wéi eng Methode ginn do verbreet?

Am Prinzip ënnerscheet een tëscht zwee Lager. Dem "Softmaxxing". Dorënner fale Methoden, déi eigentlech ganz harmlos, esouguer gesond sinn: Fréi schlofe goen, Soine benotzen, vill Sport maachen, allgemeng op säin Ausgesinn an d'Gesondheet oppassen.

Beim "Hardmaxxing" geet et ëm méi extrem Methoden. Dat kënne Schéinheetsoperatioune sinn, Agrëff mat Filler, oder souguer Beenverlängerungen. Et gëtt och dacks dozou motivéiert, villes eleng doheem ze maachen. Eng Method ass zum Beispill, dat sougenannten "Bonesmashing". Hei geet et drëms, fir sech mat engem Géigestand reegelméisseg an d'Gesicht ze klappen. Esou soll een d'Form vun de Schanke verännere kënnen duerch vill kleng Rëss, déi nees heelen an zesumme wuessen. De plastesche Chirurg Dr. Ramin Assassi réit do awer dovunner of: "D'Resultat ass net previsibel, dat heescht, wann een do op enger Säit dräi Mol klappt an dann op der anerer Säit dräi Mol, da muss net dat selwecht Resultat erauskommen. Do kann ee sech selwer ganz grouss Asymmetrie kreéieren."

An dat ass net déi eenzeg Methode, déi net dat hält, wat si eigentlech versprécht.

Wat seet den Expert dozou?

Mir weisen dem Dr. Ramin Assassi Videoen aus der Looksmaxxing-Zeen. Hie schafft zanter bal 18 Joer als plastesche Chirurg an erkennt a ville vun deene Videoen, dass do ganz dacks nogehollef gouf, och wann de Géigendeel behaapt gëtt. Een Influencer mécht zum Beispill Videoen, wéi eng Übungen ee mat sengem Kifer ka maachen, fir dee méi ze definéieren. Oder, dass een d'Zong un de Gumm muss drécke fir, dass de Kënn méi no vir steet. Besonnesch beléift an deene Videoe si Biller, déi weisen, wéi eng Persoun virun den Übungen ausgesinn huet an duerno. "Do gëtt mat allen Tricker geschafft, mat Filler, mat Filteren", kommentéiert den Dr. Assassi déi Biller.

Déi Methode géifen nämlech näischt bréngen. "Übungen am Gesicht sinn ëmmer gutt, fir d'Duerchbluddung an den Training, mee dat bréngt awer näischt fir d'Morphologie ze veränneren." Et gi chirurgesch Agrëffer, déi de Kënn no vir bréngen. Bei deem muss d'Schank duerchgeseet ginn a mat Placken a Schrauwen nees zesummewuessen.

A virun allem sollt een net probéieren, sech selwer iergendeppes ze sprëtzen. Och eppes, wat dacks vun esou Influencer recommandéiert gëtt, wëll et méi bëlleg ass an ee vill Saachen um Internet bestelle kann oder bei ee soi-disant Profi, deen et fir manner Sue mécht, awer net déi richteg Ausbildung huet. "Et ass ganz wichteg, dass, wann een esou eppes maache wëll, ee wierklech bei ee Spezialist geet. Dass ee bei een Dokter geet, deen eng Facharztausbildung huet an deem Beräich", esou den Dr. Assassi.

Wéi eng Interesse stiechen dohannert?

An deene Videoe ginn et och vill Reklammen, sief et vu Produiten, déi ee benotze kann. Awer et ginn och dacks Coachingen ugebueden oder et gëtt Reklamm fir Apps gemaach, bei deenen ee säin eegent Gesiicht bewäerte kann. Op deene kritt een dann eng Bewäertung no engem Punktesystem. Dat heescht, et gi Suen domadder verdéngt, mee et propagéiert och een immensen Drock op virun allem jonk Männer.

Et ass dat Vergläichen an déi Hierarchiséierung, déi d'Dr Catherine Tebaldi vum Culture and Computation Lab op der Uni Lëtzebuerg kritesch gesäit. De Grondgedanke beim "Looksmaxxing" ass, dass ee just Erfolleg kann hunn an der Léift, der Aarbecht, am Liewen, wann ee gutt ausgesäit. "Et ass immens stresseg fir jonk Leit, et ass traureg", seet d'Dr Tebaldi. Et läit een exklusive Fokus op dem Äusserlechen. Si beschäftegt sech also linguistesch Anthropologin scho laang mat änleche Beweegungen am Internet.

Dacks geet et dobäi nämlech ëm méi, wéi just d'Verbreede vu Schéinheetstuyauen. An deene Videoe gëtt dacks vu "Subhumans" geschwat, also "Ënnermënschen", wann een net ee gewësse Score erreecht. Dacks ginn och fraefeindlech a rassistesch Narrative verbreet. Just wann ee genau esou ausgesäit, wéi déi Schéinheetsidealer et virschreiwen, kann een Erfolleg bei Fraen hunn. A Frae géifen och just Männer wëllen, déi genau sou ausgesinn. "Si verbreeden och dat Bild vun deem immens staarke Mann. 'Haardmaxxing' ass Extrem, mä et geet dobäi jo och sech ganz männlech, ganz staark, ganz haart ze maachen. Do geet et dann oft an Ideologie ran, déi männlech Dominanz. Da geet et net méi ëm Gesondheet oder Schéinheet", seet d'Dr. Tebaldi.

Ob déi Videoen och zu Lëtzebuerg gekuckt a verbreet ginn, ënnersiche grad zwou Studentinnen vun der Dr. Tebaldi op der Uni Lëtzebuerg, déi hir Masteraarbecht doriwwer schreiwen.

Am meeschte gelies
Zu Ettelbréck a Bilschdref
Eng schwéier an eng liicht blesséiert Persoun bei Messerpickereien
Formel 1
George Russell start beim Grousse Präis vu Barcelona-Katalounien vun der Pole
0
Police mellt
Um Start vum Weekend waren nees vill alkoholiséiert Chauffeuren ënnerwee
Déi éischt Petziklinik am CHL
"Da gesinn ech, dass mäin Doudou dat och hat an da muss ech keng Angscht hunn"
Video
1
Bulletin vum 112
Véier Blesséierter bei Accidenter am Stroossentrafic
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
E Sonndeg gëtt nees un d'Mamm geduecht
Wou kënnt Mammendag hier a wéini gëtt zu Lëtzebuerg gefeiert?
Brittesche Start-up
Stroum aus der Äerd: Bakterie produzéieren Elektrizitéit
Video
2
Am CHL konnte Kanner mat hire Petzien kommen a kruten den Oflaf an enger Klinik gewisen.
Déi éischt Petziklinik am CHL
"Da gesinn ech, dass mäin Doudou dat och hat an da muss ech keng Angscht hunn"
Video
1
D'Technologie als eng Zort Co-Pilot
KI an de Lëtzebuerger Spideeler: Den Dokter hëlt nach ëmmer d'Decisioun
8
Seegel-Tuer: Les Voiles de l'Espoir (Deel 7 vu 7)
Endlech Heem! Elo schon?!
Video
Fotoen
Vun Angel At My Table bis Zap Zoo
Vive! d'Musek vun Heiheem op Nationalfeierdag
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.