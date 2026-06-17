En Dënschdeg hat déi bekannt Werbeplattform vu Goodyear Statioun zu Metz gemaach. D'Entreprise hat op deen Dag och d'Journalisten invitéiert, fir de bekannten Zeppelin, deen zesumme mat der däitscher "Luftschiffbau Zeppelin GmbH" gebaut gouf, ze gesinn an e kuerze Fluch domadder ze maachen. Wéinst de schlechte Wiederkonditioune war dës Virféierung awer op e Mëttwoch de Moie verluecht ginn.
De Blimp gëtt u sech haaptsächlech als Plattform fir Reklamm bei Sporteventer agesat, kann awer och bis zu 12 Passagéier transportéieren. D'Loftschëff ass 75 Meter laang a 17,4 Meter héich, gëtt mat Helium bedriwwen a ka mat enger Vitess vu bis zu 125 Kilometer an der Stonn fléien. Technesch ass et esouguer méiglech, datt de Blimp bis zu 24 Stonnen an der Loft ka bleiwen. Aktuell ginn et véier Goodyear-Loftschëffer, dräi dovu sinn an den USA stationéiert an een an Europa.
Wärend d'Press moies op Metz invitéiert ass, fir de Blimp vun e bësse méi no ze gesinn, ass geplangt, datt den Zeppelin dann am Nomëtteg seng Tour duerch Europa viruféiert. Start vun der Tour war Le Mans, wou de Blimp bei der Iwwerdroung vun der bekannter 24 Stonne Course am Asaz war. Bei senger Tour duerch Europa soll d'Loftschëff och iwwert de Grand-Duché fléien. Goodyear preziséiert awer, datt sech de Programm oder d'Route, jee no Meteo, och verännere kann.
Wann der wëllt sécherstellen, datt den Zeppelin och an Ärer Géigend ze gesinn ass, kënnt Dir seng Route um Flightradar observéieren. De Goodyear Blimp huet d'Immatrikulatioun D-LZFN.
Eng éischte Kéier gouf e Prototyp vum Goodyear Blimp 1917 iwwer dem Himmel vun Chicago getest. Zanter 1955 gi se dann net just als Plattform fir Reklamme genotzt, mä och als Antennen, fir Live-Biller ze iwwerdroen, respektiv si mat Kameraen equipéiert, fir Biller aus der Loft ze maachen. Ee vun de gréissten Asätz an den USA war fir de Super Bowl 1967. Sechs Joer drop gouf et den éischten Asaz an Europa bei der Course vu Le Mans.
Ma net just fir esou Evenementer goufen déi verschidde Blimps agesat. D'Columbia war 1989 zu San Francisco fir d'World Series am Baseball an der Loft, wéi e schwéiert Äerdbiewen d'Regioun getraff huet. D'Missioun vum Zeppelin gouf séier eng aner, well dësen als "Aen an der Loft" d'Rettungsekippen um Terrain konnt ënnerstëtzen.
2020 dunn de grousse Retour an Europa an dat nees, wéi sollt et anescht sinn, bei der 24 Stonne Course vu Le Mans, wou en och dono ëmmer nees ze gesi war.
De Goodyear Blimp wäert och en Donneschdegowend Sujet am Magasinn op der Tëlee sinn.