Eréischt méi spéit mécht hien eng spannend Entdeckung: Am Medaillon kënnt eng Goldmënz zum Virschäin. Mee vu wou kënnt se? A wat ass hir Geschicht?
Mat dëse Froen ass den André bäi derwäert komm. Am Gespréich mam Mike Fandel erzielt hien, wéi et zu dëser aussergewéinlecher Entdeckung komm ass.
Uschléissend mécht sech de Mike Decker op d'Sich no der Hierkonft vun der Goldmënz an dem Medaillon. Gehéieren déi zwee iwwerhaapt zesummen? A wat verroden si iwwer hir Vergaangenheet?
Wat de Medaillon an d'Goldmënz haut nach wäert sinn, gesitt Dir bei derwäert, dëse Summer vun Dënschdes bis Donneschdes direkt nom Journal op RTL Télé Lëtzebuerg an op RTL Play.