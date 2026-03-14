RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

D'Bëllia Bratzelgecken invitéierenE Samschdeg den Owend ass nees Nuetskavalkad zu Waasserbëlleg

RTL Lëtzebuerg
D'Kavalkadesaison geet esou lues op een Enn, ma och dëse Weekend kann een nach op e puer Plaze feieren.
Update: 14.03.2026 11:09
Eng Foto vun der Waasserbëlleger Nuetskavalkad vun 2025.
© Helder Loureiro

E Samschdeg den Owend invitéieren d’"Bëllia Bratzelgecken” op d’Nuetskavalkad zu Waasserbëlleg, wou den Organisateuren no ënnert anerem 50 Musekskapellen bei der ronn zwee Kilometer laanger Pressessioun laanscht d’Musel wäerten derbäi sinn. Et ass insgesamt schonn déi 37. Kavalkad, déi zu Waasserbëlleg gefeiert gëtt.

Ganzer 1.500 Kilo Séissegkeeten 1.000 Liter Wäin an 2.000 Bratzele si fir d’Festivitéite virgesinn, déi ëm 18.11 Auer um Bord vun der Musel lassginn. Nom Ëmzuch geet d’Feier dann am Festsall weider, wou et Karnevalsmusek op d’Oueren a Guddes aus enge sëllege Foodtrucks tëscht d’Zänn gëtt.

Weider Informatiounen zum Event an de Parcours vum Ëmzuch fannt Dir um Site vun de Bratzelgecken.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.