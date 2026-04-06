RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Op OuschterméindegOch an der Stad war eng lass op der Emaischen

Lisa Weisgerber
Op Ouschterméindeg war déi traditionell Emaischen um Fëschmaart an der Stad. Et war déi 197. Editioun.
Update: 06.04.2026 17:48

An der Stad gëtt d'Emaische gefeiert (6.4.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wann ee vun Emaische schwätzt, da schwätzt een och vun de Péckvillercher, an dovunner goufen et et vill verschiddener an der Stad. Ronn, eckeg, voller Faarwen oder einfach gehalen. Op am ganzen 22 Stänn konnt een no senger klenger Gesangsstatue sichen. Do huet jiddereen och säi ganz eegene Goût. Dat versteet een och ganz séier, wann ee bis mat puer Passante geschwat huet:

  • “Ech hunn der scho vill an déi eckeg Modeller hu mir ëmmer besser gefall, wéi déi nei.”
  • “Ech si ganz e grousse Fan vu schéine faarwege Péckvillercher. Ech hu ganz vill am Orange an am Giel an am Gréng. Ech hunn e ganzen Assortiment.”

Eng Koppel ass aus Hessen komm, fir bei der Emaischen dobäi ze sinn, an dat net fir déi éischte Kéier. Fir esou Péckvillercher hierzestellen, brauch een Zäit an och Imaginatioun, erkläert d’Mara Ziegel eis:

“Wir machen ein massives Tonmodell, wie wir es haben wollen. Davon machen wir ein Gipsabdruck und mit diesem kann man dann mehrere Vögel machen. Da wird dann flüssiger Ton eingegossen. Dann hat man aber erst nur die Form. Die eigentliche Arbeit kommt danach.”

Fir d’Produktioun vun de Péckvillercher ass net nëmmen dat Visuellt wichteg, mee och d’Tounlag vum Gezwitscher muss stëmmen: “Mein Mann ist der Musiker, der stimmt die Flöten und ich male die Vögel an.”

Et goufen och vill Lokalproduktiounen um Fëschmaart. Et gëtt eng trei Clientèle fir Terracotta-Villercher. Richteg Sammler. Anerer kafe just sporadesch. Esou och um Stand, wou d’Tilly schonn zanter Jore schafft : “Se gi mat zéng, mat dräi, mat fënnef, awer wéi vill an der Quantitéit, dat kann ech net esou soen. Et ass flott, et ass een, dee kënnt ëmmer all Joers ee kafen. D’Kanner kommen, déi sichen sech een eraus.”

Mam Gewënn vun de Péckvillercher gëtt net nëmme Profit gemaach. Verschidde Stänn sinn och do, fir Sue fir de gudden Zweck ze sammelen. Esou och um Stand vum Luc Schumacher: “Dee Gewënn kënnt dann an de Fonds social vun eiser Associatioun a mat deene maache mer eis Donen, finanziell ënnerstëtze mer Projeten, mir maachen dat reegelméisseg.”

A mat deene ville Leit, déi bei deem schéine Wieder ënnerwee waren, kann een dovunner ausgoen, dass d’Villercher mat hirem Gepäifs vill Suen an d’Nascht kruten.

Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.