D’Revolutiounsgard am Iran huet den Dout vun hirem Chef vum Geheimdéngscht bei engem US-israeeleschen Ugrëff gemellt. Den “aflossräichen an gebilte Chef vum Geheimdéngscht vum Corps vun der Islamescher Revolutiounsgard, de Madschid Chademi”, wier, “bei Sonnen-Opgang” am Kader vun engem US-israeeleschen Ugrëff ëmbruecht ginn. Dat deelt d’Gard selwer op Telegram mat.
D’Revolutiounsgarde schwätze hei eegenen Aussoen no vun engem “verbriechereschen Terroruschlag vum amerikanesch-zionistesche Feind”.
D’USA an Israel hu jo den 28. Februar mat Loftattacke géint den Iran ugefaangen, bei deene och den héchste Leader vum Iran, de Ayatollah Ali Chamenei ëm d’Liewe komm ass. Teheran reagéiert zënter deem mat Rakéiten- an Dronenattacken op Israel, sou wéi op eng Partie Golfstaaten an US-Infrastrukturen an der Regioun.