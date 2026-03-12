RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Disney AdventureU Bord vum bis elo gréisste "Mickey Mouse"-Schëff"

Olivier Catani
D'"Disney Adventure" ass eng Mëschung aus Croisièresschëff a Fräizäitpark an den neien Houfert vun der Disney Flott.
Update: 12.03.2026 18:59
Disney Adventure
D’Schëff ass 340 Meter laang. Huet 19 Decks an eng Achterbunn. Mat 250 Meter déi aktuell längst op engem Schëff. Virun zwee Deeg (10.3) hat «Disney Adeventure» seng éischt kommerziell Faart. Et fiert net vun Hafen zu Hafen. Mee ëmmer just dräi bis véier Deeg iwwert den Ozean an dann zréck op Singapur a säin Heemechtshafen.

D’Disney Adventure ass dat aachten a bis elo gréisste Schëff an der Disney-Flott. Mat groussen groussen Themeberäicher wëll et seng Gäscht mat der Magie vu Mickey Mouse a Co verzauberen. D’Schëff huet ronn 2,5 Milliarden Dollar kascht a bitt Plaz fir ongeféier 6.700 Passagéier. Et bitt Restaurante, Shows, Entertainment an op Demande och e Meet and Greet mat sengen Disney-Idoler op dëser schwammender Mëschung aus Croisièresschëff a Fräizäitpark.

