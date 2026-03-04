RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Dag vum Ingenieur"Et soll ee keng Angscht hunn, dass et e Männerberuff ass"

Anna Simon
Um Mëttwoch ass den Unesco-Weltdag vun den Ingénieursberuffer fir eng nohalteg Entwécklung. Zwou Ingenieurinnen erzielen, wat si un hirem Beruff esou passionant fannen.
Update: 04.03.2026 18:59
D'Lisa Bertinelli (riets)
D’Lisa Bertinelli (riets)
© RTL

Matgestalten a kreativ sinn

D’Liza Bertinelli ass Ëmweltingenieurin. Si huet zu Esch-Uelzecht e Projet mat ausgeschafft, deen en Deel vun der Stad méi gréng a foussgänger-frëndlech soll maachen. Si war scho fréi un Architektur an Ingenierie interesséiert. Am Studium an a Stagë hu sech d’Beräicher Ëmwelt a Mobilitéitsplanung als gréisste Passioun erausgestallt. “Wat mech passionéiert, ass am Fong dat mat schafen, matgestalten, kreativ sinn. Also, et ass net e ganz quadrilléierte Beruff wéi vläich t dee vun engem Maschinnebauingenieur oder vun engem Statiker. Mee jo, an der urbaner Planung oder Mobilitéitsplanung kann ee ganz kreativ sinn.”

"Et soll ee keng Angscht hunn, dass et e Männerberuff ass"
Um Mëttwoch ass den Unesco-Weltdag vun den Ingénieursberuffer fir eng nohalteg Entwécklung.

Ëmmer méi Fraen

Als Mobilitéitsplanerin ass si permanent am Echange mat Leit. Politiker, Techniker, Architekten. A begéint dobäi och ëmmer méi dacks Fraen a sougenannte Männerdomäner. «Et kënnt och scho mol ëfters vir, dass mir a Reunioune sëtzen, wou d’ Buergermeeschtesch, d’ Technikerin, d’ Beroderin, d’ Architektin, lauter Frae sinn an dann et opfält op eemol dem eenzege Mann, ah jo, dat ass schonn e bëssen anescht Kéier wéi fréier.»

© Anna Simon
© Anna Simon
© Anna Simon

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Jonker begeeschteren

D’Anne Marmann ass Directrice vun der ASBL Ingénieurs & Scientifiques du Luxembourg. Si setze sech duerfir an, dass Jongen a Meedercher sech fir d’Beruffer am Ingenieursberäich grad wéi an der Wëssenschaft begeeschteren. “De Maschinnebau zum Beispill, dat ass nach ëmmer e Beräich, deen, ech mengen, dee bleift relativ männlech. Vläicht ass dat eppes, wat d’Fraen einfach elo net esou unzitt, mee schonn eleng de Bauingenieur ass eppes, wat wierklech, also wou ëmmer méi Fraen och an déi Richtung ginn.”


Am meeschte gelies
Rapartriementsvollen aus dem Oman
Éischte Fliger mat Lëtzebuerger gestart, zweete soll fir owes organiséiert ginn
Video
Perquisitioun zu Bouneweg
Parquet confirméiert, datt Policeasaz Malaise bei schwangerer Fra ausgeléist huet
LCGB an OGBL
"Inakzeptabel Zoustänn" fir Mataarbechter bei den Toiletten am ëffentlechen Transport
15
"Nee zum Krich"
Spuenesche Regierungschef Sánchez widdersprécht Trump - deen dreet mat Handelsstopp
Video
Jugendpsychiatrie
"Wourun et wierklech feelt, sinn zoue Strukturen"
Video
7
Weider News
Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seiner Sonnenbrille auf der Nase international für Aufsehen gesorgt hat, zeigt sich nun auch seine Frau Brigitte mit getönten Gläsern.
Fir d'éischt hien, da si
Brigitte Macron muss no Operatioun um A Sonnebrëll unhunn
"Mäi Wee - Geschichten aus dem Liewen"
Esther Arendt: "Ech wollt eng Famill, mee kee Mann"
Video
Fotoen
10
A wie bass du dann?
Melanie: "Ech hunn offiziell nëmmen all 4 Joer Gebuertsdag"
Video
6
De Restaurant "Fari et Nella" um Kierchbierg.
Italieenesche Restaurant muss Numm wiesselen
Aus "Farinella" gëtt "Fari et Nella"
Video
Fotoen
Dag vun de rare Krankheeten
Och zu Lëtzebuerg probéiere Fuerscher, onheelbar Krankheeten heelbar ze maachen
Video
3, 2, 1 Take Off
Spektakulär Show-Experimenter
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.