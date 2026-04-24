RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Strecke-Preparatioun sollt ufänkenRetard vun Alpiniste-Saison um Mount Everest wéinst risegem Äisblock

AFP, iwwersat vun RTL
E risegen Äisblock behënnert d'Preparatioun vun der Streck fir den Opstig op de Mount Everest a kéint den Optakt vun der Alpiniste-Saison um héchste Bierg vun der Welt verspéiden.
Update: 24.04.2026 17:08
Ein riesiger Eisblock verzögert die Präparierung der Route zum Aufstieg auf den Mount Everest und könnte zu einem verspäteten Beginn der Bergsteiger-Saison am höchsten Gipfel der Welt führen.
E risegen Äisblock behënnert d'Preparatioun vun der Streck fir den Opstig op de Mount Everest a kéint den Optakt vun der Alpiniste-Saison um héchste Bierg vun der Welt verspéiden.
© AFP/Archiv

Eng Ekipp vu besonnesch erfuerenen Alpinisten - am Nepal als "Äisbroch-Doktere" bekannt - preparéiert all Joer de Wee op de Sommet mat Leederen a Seeler. Dëst Joer hunn d'Aarbechte wéinst engem grousse Block aus Äis iwwer dem Khumbu-Äisbroch scho missen ënnerbrach ginn.

"Mir waarden dorop, datt d'Äis schmëlzt", sot den Äisbroch-Dokter Dawa Jangbu der Noriichtenagence AFP. Dës kéint viraussiichtlech nach e puer Deeg daueren.

Um Wee op de Sommet mussen Alpiniste fir d'éischt de Khumbu-Äisbroch iwwerwannen - e geféierlecht Feld aus Äisbléck a Schluchten, dat sech dauernd verännert. D'Ekipp aus Experten a besonnesch erfuerene Biergguide wier um Wee, fir d'Lag z'iwwerwaachen an noutfalls en alternative Wee auszeschaffen, sot de Spriecher vum nepaleeseschen Tourismusministère, den Himal Gautam. "Mir probéieren dofir ze suergen, datt et kee Retard gëtt a geheien Ekipement mam Helikopter erof, fir datt d'Strecken dem Zäitplang no preparéiert kënne ginn."

Mat aacht vun den zéng héchste Sommete vun der Welt zitt den Nepal all Joer am Fréijoer honnerten Alpinisten un. Den Alpinisten-Tourismus ass dowéinst immens wichteg fir d'Land am Himalaya. Dëst Joer huet d'Regierung méi wéi 900 Autorisatiounen erausginn, dorënner 410 fir de Mount Everest.

2023 waren um Khumbu-Äisbroch dräi Alpinisten duerch en Äisblock, deen ofgebrach ass, matgerappt ginn an ëm d'Liewe komm. 2014 ware 16 Alpinisten an enger Lawin um Äisbroch gestuerwen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.