Et erkennt ee se op den éischte Bléck an et weess ee vu wou se hierkommen: aus dem Atelier vun der Bildheeërin Marie-Josée Kerschen.

Hir Holzskulpturen, déi mënschlech Zich hunn, begéint een op ville Plazen am Land an natierlech och zu Veianen. Do ass d’Marie-Josée Kerschen doheem an do ass si och engagéiert bei der Asbl ViArt, déi sech asetzt, fir intressant kulturell Projeten an Ausstellungen z’organiséieren.

En Donneschdeg de Mëtteg war d'Marie-Josée Kerschen bei eis am Studio

AUDIO: Am Gespréich: Marie-Josée Kerschen

