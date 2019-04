An eiser Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport hunn de Gilles Muller an de Franky Hippert dës Woch d'Tina Welter tëscht 12 an 13 Auer op Besuch.

D'Handballspillerin ass déi éischt Lëtzebuerger Damm an hirer Sportaart, déi an der Elittesportsektioun vun der Arméi ass. Doduerch ka si hire Sport och professionell maachen. Mat hire 26 Joer spillt d'Welter an der zweeter däitscher Bundesliga bei Waiblingen. Um Freideg an um Samschdeg huet déi nei-forméiert Lëtzebuerger Dammen-Handballnationalekipp zwee international Frëndschaftslännermatch géint d'USA. Enn Mee steet dann a Griicheland e Prequalifikatiounstournoi fir d'Europameeschterschaft um Programm.

