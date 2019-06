Zënter e puer Méint ass den John Rech den Direkter vum Kulturzenter Opderschmelz zu Diddeleng.

D'Fête de la musique hei am Land gouf fir d'éischt zu Diddeleng organiséiert a schonn deemools 1994 war den John Rech dobäi aktiv. Dat ass de Sänger vun T42 an Dreamcatcher och haut nach, als Direkter vum Centre Culturel opderschmelz a senger Heemechtsstad.

Wéi hien déi administrativ Charge gesäit, wéi d'Kultur zu Diddeleng organiséiert gëtt a wéi en nach all seng aner Kapen, besonnesch déi als Museker, kann opdoen, dat erzielt den John Rech haut als Invité am Gespréich.



