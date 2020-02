An der Emissioun am Gespréich um Freideg iwwer Sport tëscht 12h00 an 13h00 ass de President vun der FLTT den Invité beim Franky Hippert.

Mam President vun der Lëtzebuerger Dëschtennisfederatioun schwätze mer iwwert d’national Eenzelmeeschterschaften, déi traditionell um 1. Weekend vun der Fuesvakanz an der Coque sinn.

Aner Sujete sinn awer och d'Erausfuerderungen vun der FLTT, fir nees méi attraktiv fir jonk Spiller ze ginn, oder wien nieft der Ni Xia Lian weider Olympiakandidate fir Tokio sinn. Mam pensionéierte Sportsproff schwätze mer awer och wat am Schoulsport, respektiv am Sport am Allgemengen hei zu Lëtzebuerg onbedéngt muss verbessert ginn.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.