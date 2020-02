E Samschdeg sti sech an der Coupefinall am Handball Bierchem an Esch géintiwwer.

An eiser Emissioun am Gespréich iwwer Sport huet de Franky Hippert dës Woch en Duell virum Duell!

HC Bierchem géint Handball Esch, Raphaël Guden géint Sacha Pulli, grousst Réiserbänner Talent aus dem Sportlycée géint Routinier aus der Minettemetropole, dee Geschichtsproff ass.

E Samschdeg den Owend ass am Gymnase vun der Coque jo déi grouss Finall an der Coupe de Luxembourg mat dem uewegenannte Klassiker. Gëtt et déi 11. Coupe fir Bierchem, oder déi 8. fir Esch?

Tëscht 12h00 an 13h00 maache mer d’Analys.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.

D'Emissioun "Am Gespréich ..." vu méindes bis freides tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay (Audio a Video) ze fannen ass.