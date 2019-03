En Donneschdeg de Moien ass hien den Invité vun der Redaktioun an et geet ëm d'Sujete Klima a Logement.

"Klimasënner a Spekulante kréien zu Lëtzebuerg net op d'Féiss getrëppelt." Den neien LSAP-President fënnt nawell däitlech Wierder.

Mir schwätze mam Franz Fayot iwwer d'Defie Klima a Logement. Wéi musse Mesuren ausgesinn a wat fir e Bäitrag wëllen d'Sozialiste leeschten?

Ënner anerem dat froe mer en Donneschdeg de Moien den LSAP-President Franz Fayot.

