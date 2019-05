De President vum Sozialbüro ass um Dënschdeg eisen Invité vun der Redaktioun.

Vum RMG zum REVIS, zanter 5 Méint gëtt et elo dat neit soziaalt Akommes. Wat bréngt et um Terrain? Um Méindeg ass op de Sozialassise vun den Offices sociaux diskutéiert ginn.

Mat um Dësch souz de Raoul Schaaf, den Direkter vum CNDS, dem Comité national de défense sociale, deen ënnert anerem d'Fixerstuff Abrigado oder d'Nei Aarbecht geréiert.

De Raoul Schaaf, deen och President ass vun engem Sozialbüro, ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Iwwer d'Problemer mam neie REVIS schwätze mer géint 10 op 8.

