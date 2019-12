E Freideg ass de fréieren CSV-Deputéierten den Invité vun der Redaktioun.

Déi nei Verfassung kënnt net. Et soll just op 30 Punkten nogebessert ginn. De Paul-Henri Meyers war de Papp vun där Verfassung an huet bal 20 Joer doru geschafft.

Wéi gesäit de fréieren CSV-Deputéierten déi aktuell Situatioun? Wat fir Recommandatioune gëtt hie fir déi geplangten Ofännerunge mat op de Wee?

Mir froen de Paul-Henri Meyers dat e Freideg de Moien. Hien ass no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

