Ass et ee Stuerm am Waasserglas? Oder gi Gewerkschaftler an der Arméi wierklech un hirer Aarbecht gehënnert? De Syndikat SPFP huet en Dënschdeg seng Versioun vun der "Causa Schleck" erzielt.

En Donneschdeg ass de Chef d'Etat Major Alain Duschène Invité vun der Redaktioun. Wéi een Dokument huet de Christian Schleck ënnerschriwwen? Kritt hien duerch seng zukünfteg Plaz wierklech e Maulkuerf ugedoen? A wéi grouss ass den Imageverloscht duerch esou eng Geschicht fir d'Arméi?

Den Interview mam Invité vun der Redaktioun ass um kuerz no 8 Auer den Donneschdeg de Moien.

