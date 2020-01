En Donneschdeg de Moien ass den neien Direkter vum Fonds du Logement eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Situatioun am Logement spëtzt sech zou.

Wat sinn d'Grënn fir déi apaart héich Präishaussen, déi et an der lescht gouf? Wat ka gemaach ginn a wéi eng Roll spillen déi ëffentlech Bauträger?

Mir maachen den Donneschdeg de Moien de Point mam neien Direkter vum Fonds du Logement.

De Jacques Vandivinit ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.