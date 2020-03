En Donneschdeg ass de President vun der Doktesch-Associatioun den Invité vun der Redaktioun.

Si mer gutt opgestallt, wann de Coronavirus sech zu Lëtzebuerg séier sollt verbreeden? Wat seet d'AMMD zu de Reprochë vun der Patientevertriedung a Punkto Nomenklaturskommssioun? Wat gëtt sech vum Gesondheetsdësch erwaart?

Mir froen den Donneschdeg de Moie beim President vun der Doktesch-Associatioun no. Den Dr. Alain Schmit ass no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

