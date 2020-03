E Méindeg de Moien ass e Generaliste den Invité vun der Redaktioun.

Wéi ginn d’Generaliste mat der sanitärer Kris ëm?

Wéi gutt si si op d’Pandemie duerch de Coronavirus preparéiert ginn?

Wéi ass d’Zesummenaarbecht tëscht Generalisten an der Inspection sanitaire?

Ënnert anerem dat froe mir Méindeg de Moien de Generaliste Dr. David Heck.

Den Dr. Heck ass eisen Invité vun der Redaktioun um kuerz no 8 Auer.

