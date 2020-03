En Dënschdeg de Moie sinn de President an de Vizepresident vun der AMMD d'Invitéë vun der Redaktioun.

10 Persounen, déi mam Coronavirus infizéiert sinn, sinn hospitaliséiert. Am Ganzen hu sech 81 Persoune mam Virus ugestach. Dat war e Méindeg de Moien de Bilan beim leschte Pressebriefing vun der Gesondheetsministesch Paulette Lenert.

Wéi gutt sinn d’Spideeler opgestallt? Geet de Stock u Schutzmaterial duer? An d’Precautiounsmesuren: Fassad oder effikass Moyenen?

Dat froe mir en Dënschdeg de Moien zwee Doktere vun der AMMD. De President Alain Schmit an de Vizepresident Philippe Wilmes sinn eis Invitéë vun der Redaktioun um kuerz no 8 Auer.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



