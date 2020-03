E Mëttwoch de Moien ass de Generalsekretär vun der Handwierkerfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Zoue Geschäfter, Kontrollen op der Grenz, an deels nëmme bedéngte Méiglechkeete vun Home-Office.

Wéi aschneidend sinn d'Ausbreedung vum Coronavirus an d'Mesuren déi d'Regierung ergraff huet fir d'Handwierksbetriber?

Där Fro gi mer e Mëttwoch de Moien no 8 Auer mat eisem Invité vun der Redaktioun no. De Generalsekretär vun der Handwierkerfederatioun Romain Schmit steet Ried an Äntwert.

Mat him schwätze mer och iwwert d’Kuerzaarbecht am Secteur an doriwwer wat d‘Betriber elo am dréngendsten un Hëllef brauchen.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.