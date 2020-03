E Freideg de Moien ass de President vum Daachverband vun de Prestatairen, der Copas, eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter enger Woch elo si Visitten an de Fleegen- an Altersheemer verbueden. Wéi ass d’Situatioun an den Haiser? Wéi kann d’Personal géint den Isolement vun den eelere Matbierger virgoen an an engems fir hir Sécherheet suergen? Wat sinn den Ament déi grouss Erausfuerderungen? A wéi ass et mat der néideger Protektioun fir d’Mataarbechter vun de Reseauen, déi bei d’Leit heem ginn?

Dat froe mer de President vum Daachverband vun de Prestatairen, der Copas, e Freideg de Moien no 8 Auer. De Marc Fischbach ass eisen Invité vun der Redaktioun.

