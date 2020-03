E Mëttwoch de Moien ass de President vun der ABBL eisen Invité vun der Redaktioun.

Se engagéiere sech, d'Stéit an d'Betriber wärend der Kris mat alle Mëttelen z'ënnerstëtzen. D'Banke soen dat, mä maache se dat och? Wat kënnen d'Finanzinstituter maachen, fir an der Corona-Kris ze hëllefen? Wéi grouss ass iwwerhaapt den Impakt vun der sanitärer Kris op de gréisste Secteur vun der Lëtzebuerger Ekonomie? Dat froe mer den Invité vun der Redaktioun, de Guy Hoffmann, President vun der ABBL.

