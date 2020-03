En Donneschdeg de Moien ass den Direkter vun der Fedil eisen Invité vun der Redaktioun.

8.8 Milliarden Euro mobiliséiert d’Regierung, fir d’Ekonomie duerch d’Corona-Kris ze begleeden. D’Industrie zu Lëtzebuerg huet vu Secteur zu Secteur aner Konsequenzen duerch d’Pandemie verspuert.

Wat sinn d'Schwieregkeete fir d’Industrie, wéi geféierlech war et wéi d’Grenzen zougemaach goufen ? Wéi eng Lektioune kann ee schonn zéien?

Dat seet eis de René Winkin, Direkter vun der Fedil, eisen Invité vun der Redaktioun. Wéi gewinnt um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg.

