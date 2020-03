E Méindeg de Moien ass de President vun der Spidolsfederatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Am Schlass zu Kolpech solle Corona-Patienten ënnerkommen, déi keng akut Fäll méi sinn. Domadder sollen d’Spideeler entlaascht ginn. D’Personal an deene Spideeler soll och entlaascht ginn duerch eng Réserve sanitaire.

Wéi ass d’Situatioun de Moment an den Haiser zu Lëtzebuerg? Wéi gesäit et mam Personalbestand aus? A wéi mam Equipement? Wéi ass d’Relatioun tëscht der Crise-Cellule an der FHL, dat froe mir de Méindeg de Moien de Paul Junck, de President vun der Spidolsfederatioun ass eisen Invité vun der Redaktioun um kuerz no 8 Auer.

