E Mëttwoch de Moie war den Dr. Ulf Nehrbass eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Fuerschung zu Lëtzebuerg huet sech an der Coronakris zesumme gedoen a lancéiert an den nächsten Deeg e konkrete Projet, fir de Virus besser ze verstoen an nei Zuelen ze hunn.

Eng klinesch Etüd mat enger representativer Grupp vu Lëtzebuerger - bis zu 1500 Leit – soll gemaach ginn. Déi Leit sollen iwwer déi nächst Méint getest ginn, fir erauszefannen, wéi sech de Virus an der Populatioun verbreet a wéi sech d'Immunitéit opbaut.

Déi Tester sollen och reegelméisseg widderholl ginn.

Dës oder d'nächst Woch, wann all Autorisatiounen do sinn an d'Finanzéierung geséchert ass, kann et mat deem Projet lass goen.

Den Dr. Ulf Nehrbass vum „Luxembourg Institute of Health“ a Spriecher vum der Fuerschungs-Task-Force war e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. An deem Grupp hu sech déi ëffentlech Fuerschungsinstituter an d'Uni zesumme gedoen, fir de Gesondheetssekteur an d'Regierung z'ënnerstëtzen an ze beroden.

Dëst Joer musse mer nach mat deem Virus liewen, seet de Professer Nehrbass. Eng therapeutesch Léisung géif et dëst Joer warscheinlech net ginn.

Fir de Moment schéngen d'Mesuren hei am Land ze gräifen, well d'Zuel vun den Infizéierte klëmmt net méi sou séier. D'Courbe flaacht of – dat war d'Zil fir de Gesondheets- a Spidolsekteur net z'iwwerlaaschten. An dëser Phas wär et wichteg, fir d'Infektiounswell an d'Längt ze zéien. Wann d'Courbe awer ze séier offlaacht, baut sech d'Immunitéit och nëmme lues op, präziséiert de Professer. Et bräicht ee verlässlech Zuele vun de reellen Infektiounen. Elo mol wären déi aktuell Mesuren néideg, seet den Dr. Ulf Nehrbass.

Invité vun der Redaktioun: Dr. Ulf Nehrbass

