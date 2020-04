En Dënschdeg de Moien ass d'Inneministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Gemenge stinn net op der Verdeelerlëscht vun der Regierung fir Masken an der sanitärer Kris geliwwert ze kréien. Dat sot e Freiden op engem Pressebriefing d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert. Firwat ass deem esou?

Dat froe mir en Dënschdeg de Moien d’Inneministesch Taina Bofferding, si ass eis Invitée vun der Redaktioun um kuerz no 8 Auer.

Aner Froen un d’Inneministesch sinn iwwert d’Gewalt am Stot. Ass d’Zuel vun Tëschefäll am Etat de crise am gaangen ze klammen oder net?

