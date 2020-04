E Mëttwoch de Moien ass de President vun der Horesca eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter engem Mount elo steet dat ëffentlecht Liewen hei zu Lëtzebuerg quasi stëll mat allen déifgräifende Konsequenzen, déi de Lockdown mat sech bréngt. Mir schwätzen e Mëttwoch de Moie mam President vun der Horesca, wéi schwiereg et den Ament fir d'Restauranten, d'Hotellieren an d'Cafetieren ass, wa kee méi kann dohi goen.

Den Alain Rix ass no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun. Wéi laang packt de Secteur et nach? Geet d'Ënnerstëtzung duerch déi ëffentlech Hand duer? A wéi preparéiert ee sech op d'Zäit no der Kris? Ënnert anerem doriwwer diskutéiere mir mam Alain Rix.

