E Donneschdeg de Moien ass de CEO vu Luxembourg for Tourism eisen Invité vun der Redaktioun.

Hoteller sinn zou, Aubergen, Restauranten, Fräizäitaktivitéite goufe wéinst dem Etat de crise op Äis geluecht.

Wéi geet et dem Lëtzebuerger Tourismussecteur an dëse schwéieren Zäiten? Wéi laang kann de Secteur nach duerchhalen? Dat froe mir de Moien de CEO vu Luxembourg for Tourism.

Den Sebastian Reddeker ass eisen Invité vun der Redaktioun en Donneschdeg um kuerz no 8 Auer.

